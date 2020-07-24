Новичок «Зенита» выбрал лучших болельщиков среди 16 клубов, за которые выступал

33-летний американский защитник Кей Си Риверс, пополнивший состав санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит», считает болельщиков «Жальгириса» лучшими среди всех 16 клубов, за которые он выступал в течение карьеры.

«Не буду оригинальным, если назову болельщиков литовского «Жальгириса». Для них каждый матч в Евролиге — это праздник. Они поддерживают тебя и в дни побед, и в дни поражений. В Каунасе всегда аншлаг, литовцы живут баскетболом, ездят большой группой за командой по всей Европе. Это действительно круто. У «Црвены Звезды» очень сильная группа поддержки — они супергромкие.



У «Зенита» тоже отличные фанаты. Мы играли в Санкт-Петербурге перед самой пандемией (5 марта 2020 года), и поддержка у хозяев была что надо. Надеюсь, и в новом сезоне болельщики будут помогать нам выигрывать в родных стенах. Мне бы очень хотелось начать новый сезон со зрителями на трибунах», — приводят слова Риверса «Известия».

Предыдущий сезон защитник провёл в составе литовского «Жальгириса», в среднем набирая 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи.

Также Риверс поделился впечатлениями от России.