Экс-капитан ЦСКА Хайнс объяснил, почему команда всегда добивается успеха

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс, который в межсезонье перешёл в «Милан», рассказал, за счёт чего «армейцы» регулярно побеждают в соревнованиях.

«Это место, где тебе позволяют добиваться успеха. Тебя нацеливают на достижение успеха — вся организация нацеливает на это.

Они сражаются за титулы, за победы в чемпионатах. Все понимают, что команда создана ради того, чтобы побеждать, и в каждом сезоне весь фокус на этом. Потому-то я и добился успеха, ведь всё, что меня волнует, — победы», — рассказал Хайнс в интервью YouTube-каналу S Sport.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.