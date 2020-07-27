Дончич намекнул на плохую форму «Далласа»

Лидер клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич призвал не ждать от команды побед в первых матчах после возобновления сезона. Вчера, 26 июля, «Даллас» в контрольном матче уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 111:118.

«Не думаю, что мы уже в первом матче будем в лучшей форме. Мы будем готовы к матчам плей-офф, они важнее всего», — приводит слова словенского баскетболиста Eurohoops.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.