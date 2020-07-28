Кармело Энтони определился с клубом, в котором хочет завершить карьеру

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони намерен закончить карьеру в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает журналист издания The New York Post Марк Берман.

Напомним, 36-летний Энтони выступал за «Нью-Йорк» с 2010 по 2017 год. В этот период он семь раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Энтони присоединился к «Портленду» в ходе сезона-2019/2020, подписав минимальный контракт. До этого он около года оставался без клуба после отчисления из «Хьюстон Рокетс». 10-кратный участник Матча звёзд НБА сомневался, что примет участие в рестарте сезона в Орландо, однако в итоге полетел с командой во Флориду.

НБА возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо с участием 22 команд. Первые матчи регулярного чемпионата состоятся 30 июля. Игроки проведут длительное время в режиме изоляции в так называемом «пузыре».