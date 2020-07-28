«Реал» отказался подписывать покинувшего УНИКС Эрика Макколлума

Американский нападающий Эрик Макколлум, покинувший казанский УНИКС, не перейдёт в «Реал», сообщает Defensa Central. «Реал» отказался от подписания контракта с Макколлумом, решив сделать ставку на игроков, находящихся в команде.
Макколлум в минувшем сезоне был самым результативным игроком УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Американец набирал 19,9 очка и 3,6 ассиста в матче.
В УНИКСе провёл два сезона. До этого выступал в «Анадолу Эфес».
УНИКС этим летом подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.
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