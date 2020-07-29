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Новичок «Денвера»: коронавирус раздут. Он используется для контроля за массами

Новичок «Денвера»: коронавирус раздут. Он используется для контроля за массами
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер прокомментировал ситуацию в мире с коронавирусом.

«Лично я считаю, что коронавирус используется, чтобы было больше дел на повестке дня. Я думаю, его используют для контроля населения, просто контролируют массы. Весь мир находится под контролем.

Кто знает, что произойдёт, когда появится вакцина? Чтобы путешествовать вам нужно будет быть привитым. Это будет сумасшествие. Я в жизни никогда не делал прививок», — приводит слова Портера Clutch Points.

Портер был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим 14-м номером.

Ранее в контрольном матче «Денвер» проиграл «Нью-Орлеану» со счётом 104:119. У победителей самым результативным стал Никейл Александер-Уокер — 21 очко. В составе проигравших Трой Дэниэлс набрал 28 очков, Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

«Нью-Орлеан» разгромил «Денвер», «Клипперс» обыграли «Вашингтон» в контрольных матчах НБА.
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