Новичок «Денвера»: коронавирус раздут. Он используется для контроля за массами

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер прокомментировал ситуацию в мире с коронавирусом.
«Лично я считаю, что коронавирус используется, чтобы было больше дел на повестке дня. Я думаю, его используют для контроля населения, просто контролируют массы. Весь мир находится под контролем.
Кто знает, что произойдёт, когда появится вакцина? Чтобы путешествовать вам нужно будет быть привитым. Это будет сумасшествие. Я в жизни никогда не делал прививок», — приводит слова Портера Clutch Points.
Портер был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим 14-м номером.
Ранее в контрольном матче «Денвер» проиграл «Нью-Орлеану» со счётом 104:119. У победителей самым результативным стал Никейл Александер-Уокер — 21 очко. В составе проигравших Трой Дэниэлс набрал 28 очков, Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.
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