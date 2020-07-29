Баркли: кого-то из игроков НБА арестуют в Орландо

Знаменитый в прошлом баскетболист, ныне телеэксперт Чарльз Баркли предположил, что в так называемом пузыре в Орландо, где должен возобновиться сезон НБА, не обойдётся без эксцессов. По его мнению, кто-то из игроков обязательно нарушит карантин, за что его арестуют.

«Кого-то из игроков арестуют. Вероятно, спустя месяц какой-нибудь дурак попытается провести кого-то внутрь. А служба безопасности, знаете, такая строгая, что протащить кого-то не получится. Но кого-то точно арестуют.

Гарантирую, что это не будет игрок из сильной команды. Это будет кто-то из слабой команды, у которой нет шансов на титул. Не думаю, что это будет кто-то из «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Лос-Анджелес Клипперс», — цитирует Баркли Fadeaway World.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.