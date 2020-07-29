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В «Нью-Орлеане» прояснили статус Зайона Уильямсона на первый матч рестарта НБА

В «Нью-Орлеане» прояснили статус Зайона Уильямсона на первый матч рестарта НБА
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон отбыл карантин и провёл тренировку с командой во вторник. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».

В настоящий момент неизвестно, выпустит ли «Нью-Орлеан» Уильямсона на паркет в первом матче после возобновления сезона, который состоится завтра, 30 июля. Решение по этому вопросу будет принято после следующих двух тренировок.

Напомним, Уильямсон покинул кампус НБА в Орландо на прошлой неделе по семейным обстоятельствам. Клуб не стал уточнять детали проблем в семье Зайона, но выразил надежду на его скорое возвращение. За пределами кампуса Уильямсон ежедневно проходил тестирование на коронавирус, результаты которого были отрицательными.

Зайон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. Из-за этого успел сыграть всего в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 23,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,2 передачи.

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