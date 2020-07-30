Forbes анонсировал обмен звезды НБА в межсезонье

Клуб НБА «Орландо Мэджик» в грядущее межсезонье попытается избавиться от 24-летнего Аарона Гордона. Об этом сообщает журналист Forbes Шон Дивини. Форвард провёл в команде шесть сезонов.

«Они хотели обменять его ещё перед дедлайном, но не смогли организовать обмен, который их устроил бы. Избавиться от его контракта будет легче, когда срок его действия будет всего два сезона.

Это большой игрок, шансы которого на обмен максимально велики. И хорошая ставка, поскольку ему всего 24 года», — написал Дивини.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.