Гомельский поделился ожиданиями от доигровки сезона НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоится сегодня, 30 июля.

«НБА спасает сезон и деньги за телетрансляции. Я смотрел семь игр, прошедших в Орландо с участием 13 команд. Большинство игроков далеки от лучшей формы. В процессе турнира форма должна вернуться. Но пока тренеры экспериментируют с составами, с игровыми отрезками лидеров, с вариантами тактики. Надеюсь, что начиная с середины августа будет уже интересно смотреть», — написал Гомельский на своей веб-конференции.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.