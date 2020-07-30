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3 подписания российских клубов вошли в топ-10 трансферов межсезонья Евролиги

3 подписания российских клубов вошли в топ-10 трансферов межсезонья Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Портал Eurohoops составил главные трансферы межсезонья-2020 с участием клубов Евролиги. В списке оказались сразу три трансфера с участием российских участников турнира: переход Торнике Шенгелии из «Барселоны» в ЦСКА, Николы Милутинова — из «Олимпиакоса» в ЦСКА, Грега Монро — из «Баварии» в «Химки».

Топ-10 трансферов межсезонья Евролиги (версия Eurohoops):

1. Торнике Шенгелия (из «Барселоны» в ЦСКА)
2. Ник Калатес (из «Панатинаикоса» в «Барселону»)
3. Костас Слукас (из «Фенербахче» в «Олимпиакос»)
4. Никола Милутинов (из «Олимпиакоса» в ЦСКА)
5. Малкольм Дилэйни (из «Барселоны» в «Милан»)
6. Деррик Уильямс (из «Фенербахче» в «Валенсию»)
7. Луиджи Датоме (из «Фенербахче» в «Милан»)
8. Кайл Хайнс (из ЦСКА в «Милан»)
9. Никола Калинич (из «Фенербахче» в «Валенсию»)
10. Грег Монро (из «Баварии» в «Химки»).

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