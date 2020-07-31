Названа причина, почему Кампаццо категорически против того, чтобы остаться в «Реале»

Стало известно, почему аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо принял решение покинуть мадридский «Реал».

По информации издания Defensa Central, клуб попросил игрока остаться в команде ещё один сезон. За это «Реал» был готов снизить сумму, которую игрок должен выплатить за досрочный разрыв соглашения в одностороннем порядке. Однако Кампаццо не согласился на это условие, и ему предстоит выплатить 6 млн вро. Аргентинский разыгрывающий категорически отверг возможность остаться в мадридском клубе, потому что считает, что достиг потолка в «Реале», в составе которого дважды стал чемпионом Евролиги (2015, 2018). 29-летний Кампаццо считает, что больше не может откладывать переезд в НБА.



Напомним, Кампаццо намерен попробовать свои силы в Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее сообщалось, что в «Реале» позволят баскетболисту выплатить 6 млн евро в рассрочку. Также сообщалось, что после ухода Кампаццо перейти в «Реал» могут Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив), Лука Вильдоса («Баскония»), Брэдли Уонамейкер («Бостон Селтикс») и Йоги Феррелл («Сакраменто Кингз»).