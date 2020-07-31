Кириленко перечислил 4 команды, которые выделяются среди всех участников рестарта НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоялось сегодня, 30 июля.
«На мой взгляд, победа в этом сезоне не равноценна [победе в обычном сезоне], но она не становится менее значимой, как и, например, в локаутные сезоны, укороченные. Выделяются «Милуоки Бакс», «Лейкерс», «Клипперс», у «Бостона» неплохой состав», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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