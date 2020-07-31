«Барселона» хочет вернуть из НБА известного экс-игрока команды

Испанская «Барселона» заинтересована в подписании форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Марио Хезоньи. Об этом сообщает Encestando. Хорватский баскетболист провёл в составе каталонского клуба три сезона, после чего в 2015 году отправился в НБА.

Новый главный тренер испанского клуба Шарунас Ясикявичюс готов дождаться завершения сезона в НБА ради подписания Хезоньи.



Хезонья объявил о намерении принять участие в драфте НБА 23 апреля 2015 года, на следующий день после вылета «Барселоны» из Евролиги. Некоторые СМИ связали это решение с разногласиями между ним и главным тренером Хавьером Паскуалем. Специалист оставил Хезонью на скамейке запасных в важных матчах Евролиги против «Панатинаикоса», «Жальгириса» и в решающей четвёртой встрече четвертьфинала с «Олимпиакосом». 25 июня Хезонья был выбран на драфте «Орландо Мэджиком» в 1-м раунде под 5-м номером.



В июле 2019 года Хезонья в статусе свободного агента заключил контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» на два года.