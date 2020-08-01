«Хьюстон» отыграл 7 очков у «Далласа» за 45 секунд. Такое случилось третий раз в истории

«Хьюстон Рокетс» отыграл отставание -7 очков за 45 секунд до конца основного времени матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (153:149 ОТ). Это всего третий случай в истории НБА, когда команда ликвидировала отставание 7 и более очков менее чем за минуту до завершения основного времени, сообщает ESPN Stats and Info на своей странице в «Твиттере».



Ключевым моментом встречи стал путбэк форварда «Рокетс» Роберта Ковингтона после промаха защитника Джеймса Хардена с линии штрафного броска, что позволило подопечным Майка Д’Антони перевести игру в дополнительное время и в конечном счёте вырвать победу.

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