Стриптизёрша рассказала, что на самом деле Лу Уильямс делал в ночном клубе Атланты

Одна из танцовщиц стрип-клуба, который посетил атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс, раскрыла обстоятельства визита звёздного гостя. По словам стриптизёрши, она танцевала для спортсмена.
Как рассказала стриптизёрша, Уильямс в стрип-клубе заказал обед. А после этого девушки исполнили для него танец. «Он дал нам хорошие чаевые», — цитирует стриптизёршу Clutch Points.
Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, и он подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда.
Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин, который продлится минимум четыре дня. Срок пребывания Уильямса в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. Уильямс пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата НБА, если карантин затянется на 10 дней. Это приведёт к потере $ 150 тыс. зарплаты.
- 1 августа 2020
-
18:14
-
17:48
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33