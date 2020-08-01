Стриптизёрша рассказала, что на самом деле Лу Уильямс делал в ночном клубе Атланты

Одна из танцовщиц стрип-клуба, который посетил атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс, раскрыла обстоятельства визита звёздного гостя. По словам стриптизёрши, она танцевала для спортсмена.

Как рассказала стриптизёрша, Уильямс в стрип-клубе заказал обед. А после этого девушки исполнили для него танец. «Он дал нам хорошие чаевые», — цитирует стриптизёршу Clutch Points.

Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, и он подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда.

Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин, который продлится минимум четыре дня. Срок пребывания Уильямса в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. Уильямс пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата НБА, если карантин затянется на 10 дней. Это приведёт к потере $ 150 тыс. зарплаты.