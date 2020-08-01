Грег Монро объяснил, почему перешёл в «Химки»
Центровой Грег Монро прокомментировал переход в «Химки». Подмосковный клуб объявил о подписании контракта с седьмым номером драфта НБА 2010 года Монро.
«Не могу сказать, что разница между Евролигой и НБА огромна. Безусловно, отличаются правила игры и в защите, и в нападении. Но это не сильно сказывается. Думаю, в НБА темп игры быстрее – вот в чём существенная разница. А Евролига – более техничная и тактическая игра.
Знаю, что «Химки» – одна из самых серьёзных команд Евролиги. Всегда играет на высоком уровне и бьётся за высокие места. И это то, что хочется видеть в клубе, за который буду выступать.
Буду рад снова играть с Жеребко, с которым выступал за «Детройт». Хорошо его знаю», — сказал Монро в интервью пресс-службе «Химок».
«Химки» объявили о подписании контракта с Грегом Монро
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