Расселл Уэстбрук установил рекорд сезона НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА. В очередном матче НБА «Хьюстон» одержал победу над «Даллас Маверикс» со счётом 153:149. Уэстбрук набрал 31 очко.
Матч стал для Уэстбрука 35-м подряд, в котором он набирает 20 и более очков. Он стал первым игроком в нынешнем сезоне, кому удалось добиться такого результата. Кроме того, Уэстбрук — третий игрок в истории франшизы с подобным достижением.
Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков, совершивший 9 подборов, 3 блок-шота и 8 передач. В составе «Далласа» стоит отметить разыгрывающего Луку Дончича — он записал в актив трипл-дабл – 28 очков, 13 подборов и 10 передач, а также форварда Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.
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