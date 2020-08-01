Расселл Уэстбрук установил рекорд сезона НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА. В очередном матче НБА «Хьюстон» одержал победу над «Даллас Маверикс» со счётом 153:149. Уэстбрук набрал 31 очко.

Матч стал для Уэстбрука 35-м подряд, в котором он набирает 20 и более очков. Он стал первым игроком в нынешнем сезоне, кому удалось добиться такого результата. Кроме того, Уэстбрук — третий игрок в истории франшизы с подобным достижением.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков, совершивший 9 подборов, 3 блок-шота и 8 передач. В составе «Далласа» стоит отметить разыгрывающего Луку Дончича — он записал в актив трипл-дабл – 28 очков, 13 подборов и 10 передач, а также форварда Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.