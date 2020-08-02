Леброн повторил знаменитый блок-шот на Игуодале в матче против «Торонто»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» поставил эффектный блок-шот в стиле чейз-даун разыгрывающему соперников Кайлу Лоури.
Посмотреть видео можно в "твиттере" «Лос-Анджелес Лейкерс». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Этот блок-шот очень похож на тот, который Леброн поставил форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодале в концовке седьмого матча серии финала НБА 2016 года. Блок-шот Джеймса на Игуодале считается одним из самых знаковых моментов новейшей истории лиги, поскольку помог «Кливленду» выиграть седьмой матч и впервые завоевать чемпионский титул.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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