Леброн повторил знаменитый блок-шот на Игуодале в матче против «Торонто»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» поставил эффектный блок-шот в стиле чейз-даун разыгрывающему соперников Кайлу Лоури.

Посмотреть видео можно в "твиттере" «Лос-Анджелес Лейкерс». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.



Этот блок-шот очень похож на тот, который Леброн поставил форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодале в концовке седьмого матча серии финала НБА 2016 года. Блок-шот Джеймса на Игуодале считается одним из самых знаковых моментов новейшей истории лиги, поскольку помог «Кливленду» выиграть седьмой матч и впервые завоевать чемпионский титул.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.