Лоури: я стоял на колене четыре минуты. Полицейский делал это восемь минут 46 секунд

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури прокомментировал акцию, направленную на борьбу с расизмом, которая проходила перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:92). Игроки обеих команд во время исполнения гимна США встали на колено.
«Я стоял на колене в течение четырёх минут. Но полицейский делал это восемь минут 46 секунд. Док Риверс сказал, что мы будем стоять две минуты, а теперь мы стояли восемь минут. Думаю, мы проделали хорошую работу с целью пояснения того, что мы делаем. Мы используем возможность, чтобы донести важное послание. Об этом говорит и моя футболка», — цитирует Лоури ESPN.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс Лоури — у него дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, — 20 очков, 10 подборов и 5 передач.
- 2 августа 2020
-
09:56
-
09:48
-
07:55
-
07:48
-
07:42
-
07:35
-
07:17
-
07:03
-
04:41
-
00:41
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
21:14
-
19:24
-
18:14
-
17:48
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26