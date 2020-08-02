Лоури: я стоял на колене четыре минуты. Полицейский делал это восемь минут 46 секунд

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури прокомментировал акцию, направленную на борьбу с расизмом, которая проходила перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:92). Игроки обеих команд во время исполнения гимна США встали на колено.

«Я стоял на колене в течение четырёх минут. Но полицейский делал это восемь минут 46 секунд. Док Риверс сказал, что мы будем стоять две минуты, а теперь мы стояли восемь минут. Думаю, мы проделали хорошую работу с целью пояснения того, что мы делаем. Мы используем возможность, чтобы донести важное послание. Об этом говорит и моя футболка», — цитирует Лоури ESPN.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс Лоури — у него дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, — 20 очков, 10 подборов и 5 передач.