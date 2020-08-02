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Игрок «Денвера» — об отказавшемся вставать на колено Айзеке: мне нравится это

Игрок «Денвера» — об отказавшемся вставать на колено Айзеке: мне нравится это
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший поддержал центрового «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался вставать на колено во время гимна США перед очередным матчем НБА.

Практически все игроки НБА преклоняют колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек стал первым игроком НБА, кто стоял во время гимна после рестарта сезона. Он не стал надевать и футболку с надписью «Жизни чёрных важны». Баскетболист сказал, что поддерживает людей всех рас, поэтому не хочет выделять кого-либо.

«Это так здорово, брат! Мне нравится это, нравится, как ты объяснил причины. Поддерживаю тебя и твою семью, но ты и так это знаешь», — написал в «Твиттере» Портер, опубликовав фото стоящего Айзека.

Айзка поддержало и руководство «Орландо». В клубе подчеркнули, что игроки имеют право самостоятельно выбирать, как себя вести во время исполнения гимна.

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