Игрок «Денвера» — об отказавшемся вставать на колено Айзеке: мне нравится это

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший поддержал центрового «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался вставать на колено во время гимна США перед очередным матчем НБА.
Практически все игроки НБА преклоняют колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек стал первым игроком НБА, кто стоял во время гимна после рестарта сезона. Он не стал надевать и футболку с надписью «Жизни чёрных важны». Баскетболист сказал, что поддерживает людей всех рас, поэтому не хочет выделять кого-либо.
«Это так здорово, брат! Мне нравится это, нравится, как ты объяснил причины. Поддерживаю тебя и твою семью, но ты и так это знаешь», — написал в «Твиттере» Портер, опубликовав фото стоящего Айзека.
Айзка поддержало и руководство «Орландо». В клубе подчеркнули, что игроки имеют право самостоятельно выбирать, как себя вести во время исполнения гимна.
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