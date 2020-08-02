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Леброн Джеймс: «Торонто» — отличная команда, с чемпионской ДНК

Леброн Джеймс: «Торонто» — отличная команда, с чемпионской ДНК
Баскетбол / НБА 0

Лидер “Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное «Торонто Рэпторс» после матча команд в регулярном чемпионате НБА. «Торонто» одержал победу со счётом 107:92. У Джеймса дабл-дабл, он набрал 20 очков, 10 подборов и 5 передач.

«Торонто» — отличная команда, без каких-либо оговорок. У них чемпионская ДНК. Возможно, СМИ не считают «Торонто» серьёзным претендентом, потому что ушёл Кавай Леонард, но игроки «Рэпторс» знают свою силу», — приводит слова Джеймса «твиттер» Ohm Youngmusic.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (50-15) является лидером Западной конференции, а «Торонто Рэпторс» занимает второе место на Востоке.

Матчи регулярного чемпионата НБА после рестарта сезона проходят в Орландо. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

«Торонто» разгромил «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна
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