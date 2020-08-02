Шакил О'Нил назвал лучшего игрока в мире

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил рассказал, почему считает лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо лучшим игроком сезона. По словам О’Нила, именно Адетокунбо должен получить приз самому ценному игроку НБА. В то же время О’Нил назвал лучшим игроком мира лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Исходя из новых критериев, которые вы придумали, у Янниса 53 победы против 12 поражений. А у Леброна, который является лучшим игроком в мире, 49 побед и 14 поражений. Исходя из нового критерия нужно давать приз Яннису.
Уважаю позицию Янниса. Он говорит: «Окей, Леброн, я уважаю тебя, но не хочу переходить в какую-то суперкоманду. Хочу добиться всего сам», — цитирует О’Нила Fadeaway World.
В минувшем сезоне Адетокунбо также был признан самым ценным игроком.
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