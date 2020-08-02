Андрей Ватутин: при текущих карантинных ограничениях чемпионат можно просто не начинать

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что планирует обсудить ограничения для иностранных спортсменов с руководством Министерства спорта РФ и Единой лиги ВТБ.
«Актуальные на сегодня карантинные ограничения не позволяют начать соревнования с участием иностранных команд и спортсменов по всем видам спорта, где предполагаются регулярные выезды за рубеж и приезд соперников. Эти ограничения в настоящее время разрешают иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в России (спортсменам-контрактникам), лишь однократный въезд на территорию нашей страны.
Более того, последнее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 27 июля предполагает их 14-дневную изоляцию после приезда. В нашем случае чемпионат можно просто не начинать, поскольку предсезонный сбор фактически не состоится, а любой выезд за границу или приём европейской команды становится невозможным, любая выездная игра по возвращении команды в Россию будет завершаться двухнедельной изоляцией, кроме того, на сегодня ни одна иностранная команда не может въехать к нам без такой изоляции.
Немного абсурдна ситуация, когда команда возвращается со сборов или турниров в условной Турции, россияне на следующий день могут продолжать тренироваться, а иностранные игроки и тренеры попадают на две недели в изоляцию. Будем обсуждать ситуацию с руководством Единой лиги ВТБ и Минспорта РФ. Полагаю, нас поддержат коллеги из футбола и других видов», — приводит слова Ватутина ТАСС.
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