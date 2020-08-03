Не вставшего на колено игрока НБА Айзека увезли с площадки на кресле-каталке после травмы

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (132:116).

Игрок получил повреждение левого колена и покинул площадку на кресле-каталке. Айзек провёл на площадке 14 минут и 36 секунд, набрав 4 очка, 4 передачи и 3 подбора.

Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.

Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.