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Не вставшего на колено игрока НБА Айзека увезли с площадки на кресле-каталке после травмы

Не вставшего на колено игрока НБА Айзека увезли с площадки на кресле-каталке после травмы
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (132:116).

Игрок получил повреждение левого колена и покинул площадку на кресле-каталке. Айзек провёл на площадке 14 минут и 36 секунд, набрав 4 очка, 4 передачи и 3 подбора.

Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.

Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.

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