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«Лейкерс» выиграли Западную конференцию впервые с 2010 года

«Лейкерс» выиграли Западную конференцию впервые с 2010 года
Баскетбол / НБА 0

Обыграв «Юту» со счётом 116:108, «Лос-Анджелес Лейкерс» обеспечил себе первое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/2020. В последний раз это достижение покорялось клубу из Калифорнии в сезоне-2009/2010, в котором «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

Всего на счету «Лос-Анджелеса» 32 победы в Конференции и в дивизионе, а также 16 чемпионских титулов. В текущем сезоне «Лейкерс» одержали 51 победу и потерпели 15 поражений в 66 матчах.

НБА. Результаты матчей «Лейкерс» — «Юта», «Сиксерс» — «Спёрс» и «Нью-Орлеан» — «Мемфис»
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