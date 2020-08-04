«Лейкерс» выиграли Западную конференцию впервые с 2010 года

Обыграв «Юту» со счётом 116:108, «Лос-Анджелес Лейкерс» обеспечил себе первое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/2020. В последний раз это достижение покорялось клубу из Калифорнии в сезоне-2009/2010, в котором «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

Всего на счету «Лос-Анджелеса» 32 победы в Конференции и в дивизионе, а также 16 чемпионских титулов. В текущем сезоне «Лейкерс» одержали 51 победу и потерпели 15 поражений в 66 матчах.