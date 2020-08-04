Леброн Джеймс отдал дань уважения погибшему Джорджу Флойду

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отдал дань уважения Джорджу Флойду, погибшему от рук полицейского в Миннеаполисе (Миннесота, США) 25 мая.
Джеймс приехал на игру регулярного чемпионата с «Юта Джаз» в чёрной футболке, на которой был изображён секундомер, застывший на отметке 8 минут 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Шовин удерживал ногу на шее Флойда, задержанного за попытку расплатиться в магазине поддельной купюрой в 20 долларов.
В результате действий полицейского Флойд скончался от сердечно-легочной недостаточности. Его смерть вызвала серию протестов против расизма в США под эгидой движения Black Lives Matter. Спортсмены по всему миру, в том числе игроки НБА, демонстируют солидарность с движением, публично приклоняя колено перед началом матчей.
Фото доступно в «Твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс»
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