Лука Дончич повторил знаменательные достижения Оскара Робертсона и Карима Абдул-Джаббара

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич помог своей команде одержать первую победу после рестарта сезона НБА во встрече с «Сакраменто Кингз» (114:110 ОТ). Он набрал 34 очка, сделал 20 подборов и отдал 12 передач.
В последний раз в протоколе статистики как минимум 30 очков, 20 подборов и 12 передач набирал легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул- Джаббар в 1976 году. Лука также стал первым игроком на позиции защитника после Оскара Робертсона в 1965 году, покорившим статистику 30-20-10, и самым молодым в истории лиги.
«Кингз» вели в счёте практически весь матч. Но в заключительной четверти «Даллас» смог отыграться и перевести встречу в овертайм, где «Маверикс» одержали победу.
«Даллас» занимает в турнирной таблице 7-е место в Западной конференции НБА.
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