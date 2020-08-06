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«Лейкерс» установили масштабный антирекорд сезона

«Лейкерс» установили масштабный антирекорд сезона
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс», который в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» уступил со счётом 86:105, установил собственный антирекорд сезона. В этой встрече команда впервые в сезоне ни разу не вела в счёте.

Единственные оставшиеся команды, которые лидировали в каждой игре в сезоне-2019/2020, это «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс».

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» проводил этот матч в ранге победителя Западной конференции. Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Крис Пол — на его счету 21 очко и 7 подборов. Второй — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набравший 19 очков и сделавший 7 подборов. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.

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