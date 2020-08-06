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Энес Кантер надел нестандартную маску

Энес Кантер надел нестандартную маску
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер записал видео в маске с цифровым дисплеем. На нём демонстрировалась бегущая строка с посланием баскетболиста, которое состояло из одного слова: «Голосуй».

Баскетболисты НБА часто предстают в необычных защитных масках. Иногда из-за этого у них возникают проблемы. Так со шквалом критики недавно столкнулся защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден. Он был замечен в Орландо в маске с символикой героя комиксов Карателя.

Видео доступно на странице NBABubbleLife в «Твиттере».

Кантер недавно подвергся критике за другое своё действие. Энес составил вариант рейтинга лучших игроков в истории НБА. Но многие болельщики баскетбола возмутились, что центровой «Селтикс» не включил в него члена Зала славы, шестикратного чемпиона лиги в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара.

Энес Кантер составил топ-5 лучших игроков в истории НБА. Его раскритиковали в Сети
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