Стало известно, почему Кармело Энтони отказался переходить в «Лейкерс» в прошлом сезоне

В последние несколько сезонов 36-летний лёгкий форвард Кармело Энтони «Портленд Трэйл Блейзерс» часто выбывал из строя по различным причинам. Он был словно козлом отпущения в «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс», однако в «Лос-Анджелес Лейкерс» он отказался переходить по собственной инициативе, сообщает FadeAway World.

Что ещё более впечатляюще, он выбывал на срок более года, поскольку ни одна другая команда не хотела дать ему шанс, будто он и не заслуживал это право. Затем игрока пронзили травмы, но в «Портленд Трэйл Блейзерс» Мело получил ещё один шанс доказать свою состоятельность. Очевидно, было ещё много сомневающихся в его способностях к результативности, сомневающихся, которых теперь заставили замолчать после его великолепных выступлений — особенно в кампусе Орландо.

Но до того, как присоединиться к «Блейзерс», большинство инсайдеров сообщали о переходе Энтони к «Лейкерс» и Леброну Джеймсу, как о свершившемся факте, которые, как сообщается, были заинтересованы в его подписании в середине сезона. Однако он не был уверен в шансах «Лейкерс» на выход в плей-офф, поэтому отказался, по словам инсайдера Брэндона Робинсона.

Сейчас Энтони набирает в среднем 15,3 очка, совершает 6,3 подбора и 1,5 передачи за матч в составе «Блейзерс».