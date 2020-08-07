Зайон покорил выдающееся достижение Тима Данкана и Шакила О'Нила
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (115:130) набрал 24 очка при точности с игры 10/12.
По итогам матча средние сезонные показатели Уильямсона составили 22,4 очка при точности 58,8% с игры. Только два новичка в истории НБА когда-либо набирали в среднем более 20 очков за игру при точности не менее 55%: легендарные Шакил О'Нил и Тим Данкан.
Первая четверть противостояния команд завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии. Таким образом, «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.
«Пеликанс» установили исторический антирекорд, «Кингз» обновили достижение всех времён
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