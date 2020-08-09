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Лука Дончич установил уникальный рекорд сезона НБА

Лука Дончич установил уникальный рекорд сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (136:132 ОТ) установил несколько достижений.

Словенец набрал 36 очков, 19 передач и 14 подборов. Игроки «Маверикс» после ассистов Дончича набрали 45 баллов. Это второй показатель в сезоне. Больше очков после передач одного игрока набирали только «Лос-Анджелес Лейкерс», которые благодаря пасам Леброна Джеймса набрали 47 баллов в матче с «Орландо Мэджик» в январе 2020 года.

При этом Дончич стал единственным игроком в нынешнем сезоне, после передач которого напарники по команде набирали более 40 очков в более чем одном матче регулярного чемпионата, сообщается на странице ESPN Stats Info в «Твиттере».

Дончич выступает в НБА второй год. В сезоне-2019/2020 Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

Лука Дончич установил феноменальный рекорд в истории НБА
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