В испанском клубе зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом

«Фуэнлабрада» на официальном сайте объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде.



«Фуэнлабрада» стала пятой испанской командой, у представителей которой тесты на коронавирус перед началом подготовки к новому сезону показали положительные результаты. Ранее коронавирус выявили у представителей «Тенерифе», «Эстудиантеса», «Бетиса» и «Гран-Канарии». Имена заражённых не называются. Известно лишь, что они все являются работниками клубов. В случае «Гран Канарии» указывается, что заразился один из сотрудников тренерского штаба.



Заражённые игроки «Фуэнлабрады» соблюдают режим самоизоляции. Заболевание у всех проходит бессимптомно. Напомним, весной коронавирусом заразился украинский форвард «Фуэнлабрады» Вячеслав Бобров.

Баскетболист сборной Украины переболел коронавирусом