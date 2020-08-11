Леброн, Дэвис и Кузма повторили впечатляющее достижение Брайанта, Газоля и Ховарда

Ключевые игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Кайл Кузма отметились впечатляющим статистическим достижением в игре с «Денвер Наггетс» (124:121), сообщается в «Твиттере» ESPN Stats & Info.

Леброн Джеймс (29 очков), Энтони Дэвис (27) и Кайл Кузьма (25) набрали 25 или более очков в сегодняшнем победном матче «Лейкерс». Это первый раз, когда «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил встречу с 3 игроками, набравшими по 25 очков в игре регулярного сезона с 12 апреля 2013 года, тогда в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» подобным достижением отметились Коби Брайант, Пау Газоль и Дуайт Ховард.

Напомним, что ранее Леброн Джеймс отличился уникальным личным антирекордом сезона в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (111:116).