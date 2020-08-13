НБА выбрала меру наказания Адетокунбо за удар соперника головой

НБА дисквалифицировала на один матч греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо за инцидент, который произошёл во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Адетокунбо нанёс удар головой в голову нападающего «Вашингтона» Мо Вагнера. Форвард «Милуоки» пропустит матч с «Мемфис Гриззлиз», который пройдёт 13 августа.

Игрок был выбран «Милуоки» в первом раунде драфта 2013 года под общим 15-м номером. Адетокунбо четыре раза принимал участие в Матче звёзд НБА, в 2017 году был признан самым прогрессирующим игроком лиги, а в 2019 году — самым ценным игроком.