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Вернувшийся в строй Эмбиид сразу получил новую травму

Вернувшийся в строй Эмбиид сразу получил новую травму
Баскетбол / НБА 0

Камерунский центровой клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил новую травму, едва оправившись от предыдущей.

Эмбиид вышел на площадку в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» впервые после травмы лодыжки, но повредил правую руку и был вынужден покинуть игру. Как сообщает журналист NBC Sports Серена Уинтерс, рентгент не показал серьёзного повреждения, операция Эмбииду не понадобится.

Джоэл Эмбиид выступает за «Филадельфию» с 2014 года, когда был выбран клубом под общим третьим номером в первом раунде драфта НБА. Он дважды участвовал в Матчах звёзд НБА и дважды вошёл в сборную всех звёзд лиги.

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