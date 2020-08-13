Сабонис может сыграть в плей-офф НБА
Тяжёлый форвард клуба НБА «Индиана Пэйсерс» литовец Домантас Сабонис сможет сыграть в плей-офф НБА, сообщает ESPN.
Сабонис в данный момент не находится в расположении команды в Орландо, так как долечивает травму ноги. Тем не менее литовец может успеть восстановиться к матчам с «Майами Хит» в первом раунде плей-офф.
Сабонис выступает за «Индиану» с 2017 года, до этого он играл за испанскую «Уникаху» и другой клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер». В составе сборной Литвы форвард завоевал серебряную медаль чемпионата Европы 2015 года. Домантас — сын легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.
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