Сабонис может сыграть в плей-офф НБА

Тяжёлый форвард клуба НБА «Индиана Пэйсерс» литовец Домантас Сабонис сможет сыграть в плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Сабонис в данный момент не находится в расположении команды в Орландо, так как долечивает травму ноги. Тем не менее литовец может успеть восстановиться к матчам с «Майами Хит» в первом раунде плей-офф.

Сабонис выступает за «Индиану» с 2017 года, до этого он играл за испанскую «Уникаху» и другой клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер». В составе сборной Литвы форвард завоевал серебряную медаль чемпионата Европы 2015 года. Домантас — сын легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.