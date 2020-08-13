Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: жертвой мошенников стал экс-игрок ЦСКА, а не Антонов

Источник: жертвой мошенников стал экс-игрок ЦСКА, а не Антонов
Баскетбол / Евролига 0

Жертвой мошенников стал вовсе не Семён Антонов, а другой игрок ЦСКА, который в настоящее время уже покинул клуб, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы «армейцев».

«В отношении нашего бывшего игрока была совершенна попытка мошенничества. Он в этой истории пострадал. От его имени было написано заявление в полицию.

Семён не пострадал. Он эту историю сразу раскусил, но заявление в полицию о попытке мошенничества написал. Антонов понял, что его пытаются развести на деньги, поэтому проверил информацию. Денег Семён не отправлял», — уточнил источник в ЦСКА.

Напомним, ранее появилась информация, что жертвой мошенников стал именно Семён Антонов. Он якобы дважды перевёл им денежные средства, думая, что помогает физиотерапевту клуба.

Источник: форвард ЦСКА Антонов стал жертвой мошенников
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020