Источник: жертвой мошенников стал экс-игрок ЦСКА, а не Антонов

Жертвой мошенников стал вовсе не Семён Антонов, а другой игрок ЦСКА, который в настоящее время уже покинул клуб, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы «армейцев».



«В отношении нашего бывшего игрока была совершенна попытка мошенничества. Он в этой истории пострадал. От его имени было написано заявление в полицию.

Семён не пострадал. Он эту историю сразу раскусил, но заявление в полицию о попытке мошенничества написал. Антонов понял, что его пытаются развести на деньги, поэтому проверил информацию. Денег Семён не отправлял», — уточнил источник в ЦСКА.



Напомним, ранее появилась информация, что жертвой мошенников стал именно Семён Антонов. Он якобы дважды перевёл им денежные средства, думая, что помогает физиотерапевту клуба.