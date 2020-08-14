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НБА: «Финикс» одержал 8-ю победу кряду, разгромив «Даллас». «Сан-Антонио» уступил «Юте»

НБА: «Финикс» одержал 8-ю победу кряду, разгромив «Даллас». «Сан-Антонио» уступил «Юте»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА межу «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Победу в этой встрече одержали номинальные хозяева – игроки «Санз» — 128:102, которая стала для них 8-й подряд после возобновления сезона.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 27 очков и совершивший 7 подборов и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Далласа» продемонстрировал сербский центровой Бобан Марьянович, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 20 подборов и 3 передач.

«Финикс Санз» (34-39) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (43-32) — 7-е.

НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 27, Шарич - 16, Джонсон - 15, Пэйн - 15, Бриджес - 14, Эйтон - 11, Картер - 9, Рубио - 7, Диалло - 6, Jerome - 4, Окобо - 4, Lecque, Бэйнс, Камински, Убре
Даллас Маверикс: Дончич - 18, Марьянович - 18, Джексон - 13, Бареа - 9, Карри - 8, Хардуэй-младший - 8, Бёрк - 7, Кидд-Гилкрист - 6, Cleveland - 4, Reaves - 4, Райт - 4, Клебер - 3, Ли, Пауэлл, Порзингис, Финни-Смит

В следующей встрече игрового дня, в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус», «Юта Джаз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 118:112 и прервал 3-матчевую серию поражений.

НБА - регулярный чемпионат
14 августа 2020, пятница. 01:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Tucker - 18, Брэнтли - 13, Ньянг - 13, Дэвис - 11, Кларксон - 11, Митчелл - 11, Они - 10, Уильямс-Госс - 10, Morgan - 6, Брэдли - 6, Wright-Foreman - 4, Инглс - 3, О'Нил - 2, Гобер, Конли, Мудиай
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Samanic - 16, Белинелли - 16, Уокер - 15, Мюррей - 12, Poeltl - 10, Мету - 10, Ойбанкс - 8, Weatherspoon - 1, Гэй, Дерозан, Зеллер, Лайлз, Миллз, Уайт, Форбс
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