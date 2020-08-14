НБА: «Финикс» одержал 8-ю победу кряду, разгромив «Даллас». «Сан-Антонио» уступил «Юте»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА межу «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Победу в этой встрече одержали номинальные хозяева – игроки «Санз» — 128:102, которая стала для них 8-й подряд после возобновления сезона.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 27 очков и совершивший 7 подборов и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Далласа» продемонстрировал сербский центровой Бобан Марьянович, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 20 подборов и 3 передач.

«Финикс Санз» (34-39) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (43-32) — 7-е.

В следующей встрече игрового дня, в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус», «Юта Джаз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 118:112 и прервал 3-матчевую серию поражений.