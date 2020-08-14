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НБА: 42 очка Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Бруклин». «Орлеан» уступил «Орландо»

НБА: 42 очка Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Бруклин». «Орлеан» уступил «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», победу в котором одержали номинальные гости – игроки «Портленда» — 134:133.

Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл. На его счету 42 очка, 3 подбора и 12 передач. В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Карис ЛеВерт – 37 очков, 6 подборов и 9 передач. Ещё одним дабл-даблом в этой встрече отметился боснийский центровой «Портленда» Юсуф Нуркич (22 очка, 10 подборов и 3 передачи).

«Портленд» (35-39) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Бруклин» (35-37) – 7-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
14 августа 2020, пятница. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
133 : 134
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 37, Луваву-Кабарро - 19, Харрис - 19, Джонсон - 16, Темпл - 15, Аллен - 14, Куруч - 8, Андерсон - 3, Мартин - 2, Бизли, Джордан, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кроуфорд, Кьоцца, Муса, Принс, Томас, Холл, Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 42, Макколлум - 25, Нуркич - 22, Трент-мл. - 16, Уайтсайд - 16, Энтони - 9, Коллинс - 2, Хезонья - 2, Адамс, Ариза, Браун, Габриэль, Литтл, Оар, Саймонс, Суониган, Худ

В заключительном матче игрового дня на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) встретились «Орландо Мэджик» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Игроки «Мэджик» сумели прервать 5-матчевую серию поражений, обыграв «Пеликанс» со счётом 133:127. Игроки «Нью-Орлеана» Фрэнк Джексон (31), Никил Александр-Уолкер (29) и Джош Харт (23 очка, 14 подборов и 6 передач), оформивший единственный дабл-дабл в этой игре, набрали на троих 83 очка.

НБА - регулярный чемпионат
14 августа 2020, пятница. 04:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
133 : 127
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Огастин - 22, Эннис - 16, Ивунду - 15, Фульц - 11, Law - 10, Фразьер - 10, Берч - 9, Джонсон - 9, Кларк - 8, Айзек, Бамба, Гордон, Картер-Уильямс, Росс, Фурнье
Нью-Орлеан Пеликанс: Джексон - 31, Александер-Уолкер - 29, Харт - 23, Хэйс - 13, Торнвелл - 9, Окафор - 8, Читэм - 8, Мелли - 6, Болл, Ингрэм, Мур, Редик, Уильямс, Уильямсон, Фэйворс, Холидэй
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