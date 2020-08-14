НБА: 42 очка Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Бруклин». «Орлеан» уступил «Орландо»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», победу в котором одержали номинальные гости – игроки «Портленда» — 134:133.

Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл. На его счету 42 очка, 3 подбора и 12 передач. В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Карис ЛеВерт – 37 очков, 6 подборов и 9 передач. Ещё одним дабл-даблом в этой встрече отметился боснийский центровой «Портленда» Юсуф Нуркич (22 очка, 10 подборов и 3 передачи).

«Портленд» (35-39) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Бруклин» (35-37) – 7-й на Востоке.

В заключительном матче игрового дня на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) встретились «Орландо Мэджик» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Игроки «Мэджик» сумели прервать 5-матчевую серию поражений, обыграв «Пеликанс» со счётом 133:127. Игроки «Нью-Орлеана» Фрэнк Джексон (31), Никил Александр-Уолкер (29) и Джош Харт (23 очка, 14 подборов и 6 передач), оформивший единственный дабл-дабл в этой игре, набрали на троих 83 очка.