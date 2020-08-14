Грег Попович потроллил Трампа после прерывания рекордной серии с попаданием в плей-офф НБА

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович забавно отреагировал на вопрос репортёра о прервавшейся 22-летней серии клуба попадания в плей-офф НБА.

Попович ответил в стиле Дональда Трампа и назвал это «фейковыми новостями», сообщает Clutch Points.

Попович также заявил, что его не волнует, что серия «Спёрс» прервана, сказав, что гордится тем, как его ребята играли в Орландо и Флориде, и тем, как они сплотились в это время. К тому же «Сан-Антонио» не смог бы пошуметь в плей-офф, так как, вероятно, они проиграли бы «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде.

В последней игре регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 119:109. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.