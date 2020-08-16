Нуркич установил впечатляющий рекорд франшизы «Блэйзерс» за последние 35 лет

Боснийский центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич в стыковом матче за право сыграть в плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз» (126:122) набрал 22 очка, 21 подбор, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
Нуркич провёл третью игру в карьере с покорением статистики 20/20/5/2/2. Ни один другой баскетболист «Блэйзерс» не записывал на свой счёт такое количество очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов в одном матче с 1985 года.
Юсуф Нуркич — второй игрок в истории франшизы «Трэйл Блэйзерс», набравший не менее 20 очков, 20 подборов и 5 передач в матче не регулярного чемпионата. Легендарный Билл Уолтон набрал 20 очков, 23 подбора и 7 передач в шестой игре финала НБА 1977 года.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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