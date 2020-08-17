Ерёмин: у Андрея Кириленко есть и достижения, и не самые лучшие моменты в работе

Станислав Еремин, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских Игр, поделился мнением о кандидатах на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) – Андрее Кириленко и Эдуарде Сандлере, в преддверии запланированных на 20 августа выборов.

«К кандидатуре Сандлера у меня есть вопросы. Как, впрочем, у многих людей, связанных с баскетболом в России. Поэтому не стал бы комментировать, достоин он занять какую-то позицию в РФБ. При этом уверен, что альтернативные выборы — это хорошо. У Андрея Кириленко есть и достижения, и не самые лучшие моменты в работе. Понятно, что баскетбол в России — очень сложная отрасль и часто не всё зависит от руководителя. Поэтому, пусть победит сильнейший. Наша баскетбольная общественность сделает правильный выбор.

Главная предвыборная идея кандидата — в том, что РФБ должен возглавлять не Кириленко, и не он сам. По мнению 38-летнего тренера, федерацией должен руководить самодостаточный и финансово успешный человек, который обладает политической силой. Такого Сандлер обещает найти за год, а сам планирует остаться на позиции вице-президента по развитию», — цитируют Еремина «Известия».