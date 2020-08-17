Дроздов: Сандлер — Остап Бендер российского баскетбола, работает по одной и той же схеме

Президент федерации баскетбола Приморского края Михаил Дроздов поделился мнением о кандидатах на предстоящие выборы на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) – Андрее Кириленко и Эдуарде Сандлере.

«Никто и никогда из РФБ не звонил мне с агитацией за Андрея Кириленко или против Эдуарда Сандлера. Я взрослый человек, у меня есть свое мнение, которое я не скрываю. Сандлера я знаю достаточно давно и видел развитие его «успешной» карьеры. Могу с уверенностью сказать, что руководители федераций Дальнего Востока, которые сталкивались с ним — Приморский край и Сахалинская область — никогда не проголосуют за этого человека. Потому что прекрасно знают его цели. Например, когда он был президентом «Сахалина», назначил себе зарплату в 15 млн рублей в год. Когда он был президентом «Спартака-Приморье» в 2015 году, выяснилось, что он превысил бюджет клуба на несколько десятков миллионов рублей. При этом в прессе он говорил, что вложил в клуб свои 24 млн и теперь губернатор должен ему их отдать.

Эдуард Сандлер — это Остап Бендер российского баскетбола. Он работает по одной и той же схеме: приходит в клуб, обещает губернаторам и региональным министрам спорта «золотые горы», а спустя год-два опустошает бюджет и уходит. А во всех бедах винит меценатов или губернаторов. Сейчас он пытается вернуться работать во Владивосток, так что его выдвижение в президенты РФБ — лишь повод напомнить о себе», — приводят слова Дроздова «Известия».