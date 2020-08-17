Лиллард — четвёртый по очкам против «Лейкерс». Больше только у Джордана и ещё двух легенд
В первом раунде плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоит сыграть с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Команда Леброна Джеймса не ожидает проблем в серии. В «Лейкерс» даже анонсировали специальную форму в честь Коби Брайанта на второй раунд. Однако эксперты решили напомнить команде из «Лос-Анджелеса», что им предстоит иметь дело с Дэмьеном Лиллардом. Именно у лидера «Портленда» сейчас лучшая статистика по очкам в матчах с «Лейкрес».
Топ-4 игроков по среднему количеству очков в матчах с «Лейкерс»:
1. Уилт Чемберлен – 39,5
2. Карим Абдул-Джаббар – 31,1
3. Майкл Джордан – 28,9
4. Дэмьен Лиллард – 27,7.
Фото доступно на странице Hoop Central в «Твиттере».
Первая игра между «Портлендом» и «Лейкерс» состоится 19 августа. Начало – в 04:00 мск.
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