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Лиллард — четвёртый по очкам против «Лейкерс». Больше только у Джордана и ещё двух легенд

Лиллард — четвёртый по очкам против «Лейкерс». Больше только у Джордана и ещё двух легенд
Баскетбол / НБА 0

В первом раунде плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоит сыграть с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Команда Леброна Джеймса не ожидает проблем в серии. В «Лейкерс» даже анонсировали специальную форму в честь Коби Брайанта на второй раунд. Однако эксперты решили напомнить команде из «Лос-Анджелеса», что им предстоит иметь дело с Дэмьеном Лиллардом. Именно у лидера «Портленда» сейчас лучшая статистика по очкам в матчах с «Лейкрес».

Топ-4 игроков по среднему количеству очков в матчах с «Лейкерс»:

1. Уилт Чемберлен – 39,5
2. Карим Абдул-Джаббар – 31,1
3. Майкл Джордан – 28,9
4. Дэмьен Лиллард – 27,7.

Фото доступно на странице Hoop Central в «Твиттере».

Первая игра между «Портлендом» и «Лейкерс» состоится 19 августа. Начало – в 04:00 мск.

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