«Это самая настоящая липа». Леброн поддержал Порзингиса после спорного удаления

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал игрока «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса после спорного удаления.

Во время третьего периода Порзингис был удалён до конца игры за два технических фола. Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал удаление Порзингиса следующим образом:

«Чувак, это же самая настоящая липа. Держись, мужик», — написал Леброн в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 118:110. счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Клипперс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» состоится 20 августа, игра начнётся в 4:00 мск.