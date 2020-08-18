«Это самая настоящая липа». Леброн поддержал Порзингиса после спорного удаления

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал игрока «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса после спорного удаления.
Во время третьего периода Порзингис был удалён до конца игры за два технических фола. Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал удаление Порзингиса следующим образом:
«Чувак, это же самая настоящая липа. Держись, мужик», — написал Леброн в своём «твиттере».
Напомним, в первом матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 118:110. счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Клипперс».
Следующий матч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» состоится 20 августа, игра начнётся в 4:00 мск.
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