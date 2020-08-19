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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» повести в счёте в серии с «Индианой»

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» повести в счёте в серии с «Индианой»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялась первая встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Майами Хит». Победу в матче со счётом 113:101 одержали номинальные гости – игроки «Майами». Счёт в серии 0-1.

Наибольший вклад в победу «Майами» внёс американский лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 28 очков, 3 подбора и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Хит» Эдрису Адебайо – 17 очков, 10 подборов и 6 передач.

Лучшую результативность в составе «Индианы» продемонстрировал разыгрывающий Малколм Брогдон, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 1 подбора и 10 передач.

Следующая встреча между «Индианой» и «Майами» состоится в четверг, 20 августа. Начало матча в 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 августа 2020, вторник. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 113
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 22, Уоррен - 22, Холидэй - 11, Сэмпсон - 10, Тёрнер - 9, Холидей - 9, Самнер - 6, Макконнелл - 5, Оладипо - 4, Макдермотт - 3, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Сабонис
Майами Хит: Батлер - 28, Горан Драгич - 24, Адебайо - 17, Хироу - 15, Краудер - 8, Джонс - 6, Робинсон - 6, Олиник - 5, Игуодала - 4, Alexander, Vincent, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
«Орландо» сенсационно обыграл «Милуоки» и повёл в серии — 1-0
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