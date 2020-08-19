Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» повести в счёте в серии с «Индианой»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялась первая встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Майами Хит». Победу в матче со счётом 113:101 одержали номинальные гости – игроки «Майами». Счёт в серии 0-1.
Наибольший вклад в победу «Майами» внёс американский лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 28 очков, 3 подбора и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Хит» Эдрису Адебайо – 17 очков, 10 подборов и 6 передач.
Лучшую результативность в составе «Индианы» продемонстрировал разыгрывающий Малколм Брогдон, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 1 подбора и 10 передач.
Следующая встреча между «Индианой» и «Майами» состоится в четверг, 20 августа. Начало матча в 20:00 мск.
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