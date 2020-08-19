Харден побил важное достижение Карри и повторил рекорд Оладжьювона
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден установил два достижения в матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:108).
Игра с «Оклахомой» стала для Хардена 35-й в карьере встречей на стадии плей-офф, в которой он набрал 35 или более очков. Таким образом, он сравнялся по количеству таких матчей с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Кроме того, Харден, набравший в матче с «Оклахомой» 37 очков и сделавший 11 подборов за 34 минуты пребывания на площадке, стал первым игроком «Рокетс», набравшим более 30 очков и сделавшим более 10 подборов за 35 минут и меньше. Он повторил аналогичное достижение легендарного Хакима Оладжьювона, установленное в 1995 году.
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