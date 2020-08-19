Игрок «Майами» повторил впечатляющее достижение Леброна, О'Нила и Уэйда
Тяжёлый форвард «Майами Хит» Эдрис Адебайо набрал 17 очков и сделал 10 подборов и 6 голевых передач в матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА с «Индиана Пэйсерс» (113:101). Таким образом, он стал пятым игроком в истории «Майами», набравшим 15 и более очков, сделавшим 10 и более подборов и 5 и более голевых передач.
Таким образом, Адебайо повторил достижение Леброна Джеймса, Шакила О'Нила, Дуэйна Уэйда и Ламара Одома в качестве игроков «Майами».
Адебайо был выбран «Майами» на драфте 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером. В 2020 году он стал участником Матча звёзд лиги.
«Лейкерс» установили второй исторический антирекорд НБА в первом матче плей-офф
- 19 августа 2020
-
08:48
-
08:26
-
08:09
-
08:07
-
08:02
-
07:52
-
07:45
-
07:39
-
07:02
-
04:20
-
02:37
-
00:47
-
00:16
-
00:09
-
00:03
- 18 августа 2020
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:15
-
22:43
-
21:53
-
21:48
-
20:42
-
19:59
-
19:00
-
18:59
-
18:07
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:23
-
15:31
-
14:07
-
13:11
-
13:10
Партнерский контент