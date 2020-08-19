Игрок «Майами» повторил впечатляющее достижение Леброна, О'Нила и Уэйда

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Эдрис Адебайо набрал 17 очков и сделал 10 подборов и 6 голевых передач в матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА с «Индиана Пэйсерс» (113:101). Таким образом, он стал пятым игроком в истории «Майами», набравшим 15 и более очков, сделавшим 10 и более подборов и 5 и более голевых передач.

Таким образом, Адебайо повторил достижение Леброна Джеймса, Шакила О'Нила, Дуэйна Уэйда и Ламара Одома в качестве игроков «Майами».

Адебайо был выбран «Майами» на драфте 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером. В 2020 году он стал участником Матча звёзд лиги.